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Паралимпиада в Токио

Шпажистка Бойкова завоевала серебро Паралимпиады в фехтовании на колясках

В финальном поединке россиянка уступила китаянке Шумэй Тань
Виктория Бойкова и Чжоу Цзинцзин REUTERS/Athit Perawongmetha
Описание
Виктория Бойкова и Чжоу Цзинцзин
© REUTERS/Athit Perawongmetha

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российская шпажистка Виктория Бойкова стала обладательницей серебряной медали на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках в категории В.

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В финальном поединке Бойкова уступила китаянке Шумэй Тань. В категории В выступают фехтовальщицы, которые не имеют возможности контролировать туловище.

Бойковой 32 года, она является двукратной чемпионкой мира, обладательницей серебряной и бронзовой медалей мирового первенства, чемпионкой Европы, многократной победительницей этапов Кубка мира. Помимо фехтования Виктория занималась волейболом и баскетболом. Свободное время от спорта Бойкова проводит за чтением книг, гуляет на свежем воздухе и смотрит кинофильмы.

Шпажистка принесла сборной России пятое серебро на Паралимпийских играх в Токио. Российские спортсмены, на счету которых также шесть золотых и шесть бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (8-5-10), на второй - британцы (6-7-3). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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