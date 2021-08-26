Путин поздравил Асташова с победой на Паралимпиаде в соревнованиях по велоспорту

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя в гонке преследования на дистанции 3 тыс. м на Паралимпиаде в Токио Михаила Асташова. В поздравительной телеграмме, опубликованной в четверг на сайте Кремля, президент отметил умение спортсмена бороться до конца и побеждать.

"В гонке преследования на 3 000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что эта золотая медаль не только личное достижение спортсмена, но и достойный вклад в общий результат паралимпийцев.

Михаил Асташов одержал победу в гонке преследования на дистанции 3 тыс. м в классе C1, где соревнуются спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В финальном заезде спортсмену удалось на круг опередить канадца Тристена Чернове, который занял второе место. Также россиянину удалось установить мировой рекорд, проехав дистанцию за три минуты 35,954 секунды.