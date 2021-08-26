Шпажистка Бойкова рада серебру Паралимпиады, но в команде будет биться только за победу

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в фехтовании на шпагах россиянка Виктория Бойкова рада награде, но в командном турнире в Токио намерена биться только за победу. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Бойкова стала обладательницей серебряной медали Паралимпийских игр в фехтовании на колясках в категории В. В финальном поединке она уступила китаянке Шумэй Тань со счетом 0:3. В категории В выступают фехтовальщицы, которые не имеют возможности контролировать туловище.

"Бой был очень тяжелый - мы должны фехтовать до 15 уколов, но из-за дистанции я физически не доставала до соперницы, в итоге эти три трехминутки завершились с таким счетом. Я рада серебру, это мои первые Игры, и хорошо, что они с медалью, но внутри сейчас пустота", - рассказала Бойкова.

Спортсменка призналась, что испытала счастье, пробившись в финал: "Не передать словами, как я была счастлива - я отбиралась на Игры в Рио-де-Жанейро (где россияне не выступили в полном составе - прим. ТАСС), и я девять лет шла к этой медали. Завтра у нас командная шпага, и ожидание только одно - только победа. Радоваться нужно каждой медали, но хочется победить, и мы все для этого будем делать".