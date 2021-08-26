Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием семи наград во второй день Паралимпиады

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием семи медалей во второй соревновательный день Паралимпийских игр в Токио. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба министерства спорта.

Андрей Калина завоевал золото на Паралимпиаде в плавании на 100 м брассом

"Поздравляю российских пловцов с завоеванием золотой, серебряных и бронзовых медалей во второй соревновательный день Паралимпийских игр в Токио, - сказал Матыцин. - Мы гордимся их выступлением на Паралимпиаде. Андрей Калина был одним из главных претендентов на победу на своей коронной дистанции и в финале выиграл с большим преимуществом над соперниками, для него это золото - четвертое в карьере, выигранное на Паралимпиадах. Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский очень уверенно провели финальный заплыв и завоевали свои первые паралимпийские медали в карьере".

В четверг золотую медаль завоевал Андрей Калина, серебряные награды на счету Артема Исаева и Андрея Гранички, бронзовыми призерами стали Аделина Разетдинова, Владимир Сотников, Роман Жданов и Дмитрий Бартасинский.

"Андрей Граничка проявил большую волю к победе, сумел в финале сократить отставание от соперников и завоевать серебро на дебютных Играх, - отметил министр спорта. - Роман Жданов выиграл в Токио уже вторую медаль - вчера он стал паралимпийским чемпионом и обладателем мирового рекорда, а сегодня снова вошел в тройку призеров Паралимпиады. Владимиру Сотникову всего 17 лет, в финале он смог победить сильных и именитых соперников и завоевать бронзу. Аделина Разетдинова также показала в финальном заплыве высокое мастерство и выиграла свою первую паралимпийскую награду".

Матыцин также поздравил с успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России и пожелал удачи российским спортсменам в Токио.

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете, имея в активе шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. На первой строчке располагается сборная Китая (8-5-10), вторыми идут британцы (6-7-3). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.