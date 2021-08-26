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Паралимпиада в Токио

Андрей Граничка завоевал серебряную медаль Паралимпиады в комплексном плавании на 200 м

Россиянин преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды
Андрей Граничка Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Андрей Граничка
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Граничка завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

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Он преодолел дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал Нельсон Криспин Корсо из Колумбии (2.38,12), бронза у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29). На той же дистанции у женщин мировой рекорд установила британка Мэйси Саммерс-Ньютон (2.56,68).

Спортсмены выступали в категории SM6 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Граничке 24 года, он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию спорта лиц с ПОДА. В свободное время Граничка увлекается автопутешествиями. Заниматься плаванием он начал в Севастополе в Центре адаптивного спорта "Инваспорт".

Пловец принес сборной России второе серебро на Паралимпийских играх в Токио. Российские спортсмены, на счету которых также четыре золотые и три бронзовые награды, занимают четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (6-4-5), второй идет сборная Австралии (6-2-4), третьими - британцы (5-7-2). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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