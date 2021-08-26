Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Команда Сенегала победила сборную Бразилии со счетом 5:4 в дополнительное время в четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

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Для сборной Сенегала выход в полуфинал является лучшим достижением на мировых первенствах, ранее команда четыре раза доходила до четвертьфинала. Бразильцы второй раз подряд завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала, на чемпионате мира 2019 года они на этой стадии уступили россиянам (3:4).

На групповом этапе бразильцы заняли второе место в квартете С, сенегальцы стали первыми в группе D. Соперники провели третий матч друг с другом, на счету сенегальцев две победы, бразильцы выиграли однажды.

В полуфинальном матче сенегальцы сыграют с победителем встречи между сборными Таити и Японии, которая начнется в 19:00 мск. Полуфиналы состоятся 28 августа. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими.