Горчинский: сборной России по пляжному футболу в игре с испанцами могут помочь болельщики

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российской команде по пляжному футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Москве против сборной Испании могут помочь болельщики. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе российской сборной Юрий Горчинский.

Матч пройдет 26 августа и начнется в 20:30 мск. Россияне заняли первое место в группе А, в которой в дополнительное время обыграли американцев (5:4), победили в серии пенальти парагвайцев (4:4, 5:4 - по пенальти) и в основное время оказались сильнее японцев (7:1). Испанцы стали вторыми в квартете B, в трех матчах они выиграли у сборных Мозамбика (8:4) и ОАЭ (5:3), а также уступили команде Таити (8:12). Действующие чемпионы мира португальцы заняли третье место в группе D и не смогли выйти в плей-офф.

"На чемпионате мира меня удивил вылет португальцев, - сказал Горчинский. - Что касается результатов сборной России, то всем всегда хочется, чтобы они были лучше, а если посмотреть на турнирную таблицу, то в графе "поражения" у россиян стоит ноль. Кто-то считает, что три победы - это хорошо, кто-то скажет, что игра плохая, у каждого свое мнение. Я считаю, что могли бы лучше [сыграть], но данном этапе для решения локальной задачи в виде выхода в 1/4 финала команде хватило".

"Я бы никогда не делал выводов по играм турнира, потому что это бессмысленно. Каждый новый день, каждая новая игра - это новая глава для обеих команд. Помочь нашим ребятам могут трибуны, болельщики, всегда было волнующе играть при близких и друзьях. Я считаю, что это самая сильная пара четвертьфиналистов на данный момент", - добавил собеседник агентства.

Горчинский отметил, что сборные России и Испании имеют равные шансы в четвертьфинале. "То, что испанцы проиграли сборной Таити (8:12), они сами были в шоке от того, сколько пропустили, мне кажется, что столько в жизни они не пропускали, даже от нас, - отметил Горчинский. - Мое мнение, что игра будет складываться из мелочей. Сборная Испании - очень сильная команда, тактически обученная, есть свои звезды. Поэтому здесь все будет зависеть от мелочей, кто окажется лучше, тот выиграет и пройдет дальше, шансы 50 на 50".

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013). В финале турнира 2013 года россияне обыграли испанцев, встреча завершилась со счетом 5:1.