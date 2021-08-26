РФС запретил "Рубину" регистрировать новичков из-за задолженности по трансферу Игнатьева

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила казанскому "Рубину" регистрировать новичков в связи с задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В "Рубине" надеются, что поле арены в Казани приведут в порядок к следующей домашней игре

Футболист Иван Игнатьев перешел в "Рубин" из "Краснодара" в январе 2020 года. Палата РФС удовлетворила заявление "Краснодара" о взыскании задолженности по трансферу игрока.

Орган обязал "Рубин" также выплатить "Краснодару" пени за нарушение сроков по оплате. Запрет на регистрацию новичков применен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения обязательств перед "Краснодаром".

По данным портала Transfermarkt, Игнатьев перешел в казанский клуб за €7 млн. За "Рубин" он провел 34 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.