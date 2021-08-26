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Паралимпиада в Токио

Российские спортсмены завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

Золотые награды на счету велогонщика Михаила Асташова, пловца Андрея Калины и шпажиста Александра Кузюкова
Российские паралимпийцы AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Российские паралимпийцы
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды во второй соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

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Обладателями золотых наград стали представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, который одержал победу в гонке преследования на 3 000 м, пловец Андрей Калина (100 м брассом) и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории В.

Серебряными призерами стали пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).

Бронзовые награды сборной России принесли пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).

По итогам второго соревновательного дня сборная России с шестью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградам располагается на третьей строчке общего медального зачета. Лидирует команда Китая (8-5-10), второй идет сборная Великобритании (6-8-3).

В пятницу будет разыграно 44 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай851023
2Великобритания68317
3Россия65617
4Австралия62614
5Нидерланды5308
6Италия44311
7США2204
8Белоруссия2002
9Украина1629
10Бразилия1348

 

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