Российские спортсмены завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые награды во второй соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.
Обладателями золотых наград стали представитель велоспорта на треке Михаил Асташов, который одержал победу в гонке преследования на 3 000 м, пловец Андрей Калина (100 м брассом) и шпажист Александр Кузюков в фехтовании на колясках в категории В.
Серебряными призерами стали пловцы Артем Исаев (100 м брассом) и Андрей Граничка (200 м комплексным плаванием), а также шпажисты Максим Шабуров (в фехтовании на колясках в категории А) и Виктория Бойкова (в фехтовании на колясках в категории В).
Бронзовые награды сборной России принесли пловцы Владимир Сотников (100 м на спине), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Роман Жданов (100 м вольным стилем) и Аделина Разетдинова (100 м брассом).
По итогам второго соревновательного дня сборная России с шестью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградам располагается на третьей строчке общего медального зачета. Лидирует команда Китая (8-5-10), второй идет сборная Великобритании (6-8-3).
В пятницу будет разыграно 44 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|8
|5
|10
|23
|2
|Великобритания
|6
|8
|3
|17
|3
|Россия
|6
|5
|6
|17
|4
|Австралия
|6
|2
|6
|14
|5
|Нидерланды
|5
|3
|0
|8
|6
|Италия
|4
|4
|3
|11
|7
|США
|2
|2
|0
|4
|8
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|9
|Украина
|1
|6
|2
|9
|10
|Бразилия
|1
|3
|4
|8