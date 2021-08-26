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Паралимпиада в Токио

Путин поздравил Кузюкова с золотом Паралимпиады в соревнованиях по фехтованию

Президент пожелал шпажисту покорения новых спортивных вершин и всего самого доброго

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского шпажиста Александра Кузюкова с победой на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании на колясках. Телеграмма главы государства опубликована в четверг на сайте Кремля.

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"Вы вышли на финальный поединок с верой в себя, в свой успех, с твердым стремлением идти вперед. Этот бойцовский, по-настоящему победный настрой помог вам показать высокий результат, одолеть сильного и опытного соперника", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал Кузюкову покорения новых спортивных вершин и всего самого доброго.

Российский шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в фехтовании, победив в финальном поединке бразильца Жоване Гиссоне со счетом 15:8. Спортсмены выступали в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования. Кузюкову 34 года, он является трехкратным чемпионом мира и Европы, состоит в паралимпийской сборной России с 2014 года.

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Путин, Владимир ВладимировичПаралимпиада в Токио
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