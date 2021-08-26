РФС изучает вариант переноса матча сборной России против словаков из Казани

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) изучает возможность переноса матча квалификации чемпионата мира 2022 года между командами России и Словакии из Казани в другой город. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба союза.

В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Встреча с командой Словакии пройдет 8 октября.

"Состояние газона на "Ак Барс Арене" вызывает беспокойство. Находимся на оперативной связи с руководством региона. Отрабатываем вариант возможного переноса матча сборной из Казани, но для этого нужно получить согласие УЕФА и словацкой стороны. В случае переноса приоритетным городом является Москва, потому что тут мы можем изолировать команду в Новогорске и без дополнительных перелетов свести риск заражения футболистов к минимуму, окончательное решение будет принято в ближайшее время", - сказал Алаев.