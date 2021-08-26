Футболист Головин присоединится к сборной России 27 августа

Головин должен был прибыть на сборы в Новогорск 30 августа после матча четвертого тура чемпионата Франции между "Труа" и "Монако". Однако полузащитник не примет участие в данном матче из-за красной карточки, полученной в третьем туре.

"Благодарны футбольному клубу "Монако", который согласился отпустить Александра в сборную, - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Он присоединится к команде 27 августа. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам".

Сборная России в сентябре проведет три матча в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022. Игра с командой Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Игра против сборной Кипра пройдет 4 сентября в Никосии, встреча россиян с мальтийцами 7 сентября состоится на "Открытие Банк Арене".

Головину 25 лет, в текущем сезоне он принял участие в семи матчах за "Монако" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.