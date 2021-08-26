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Кубок мэра Москвы по хоккею

Матч между "Спартаком" и "Куньлунь Ред Стар" начнется с минуты молчания в память о Шадрине

Чемпион СССР в составе красно-белых скончался в возрасте 73 лет

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Матч предсезонного турнира Кубок мэра Москвы по хоккею между московским "Спартаком" и пекинским "Куньлунь Ред Стар" начнется с минуты молчания в память о двукратном олимпийском чемпионе, пятикратном чемпионе мира и трехкратном чемпионе СССР в составе "Спартака" Владимире Шадрине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В четверг Шадрин скончался на 74-м году жизни.

"Клуб запросил минуту молчания [перед матчем], организаторы пошли навстречу", - сообщили в пресс-службе.

Встреча "Спартака" и "Куньлуня" начнется в 18:00 мск.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провел в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).

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Кубок мэра Москвы по хоккею
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