Матч между "Спартаком" и "Куньлунь Ред Стар" начнется с минуты молчания в память о Шадрине

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Матч предсезонного турнира Кубок мэра Москвы по хоккею между московским "Спартаком" и пекинским "Куньлунь Ред Стар" начнется с минуты молчания в память о двукратном олимпийском чемпионе, пятикратном чемпионе мира и трехкратном чемпионе СССР в составе "Спартака" Владимире Шадрине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В четверг Шадрин скончался на 74-м году жизни.

"Клуб запросил минуту молчания [перед матчем], организаторы пошли навстречу", - сообщили в пресс-службе.

Встреча "Спартака" и "Куньлуня" начнется в 18:00 мск.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провел в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).