Матыцин: российские шпажисты добились исторического успеха на Паралимпиаде

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Шпажисты Александр Кузюков, Максим Шабуров и Виктория Бойкова добились исторического успеха, завоевав для сборной России первые паралимпийские медали в истории в фехтовании на колясках. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

"Поздравляю Александра Кузюкова с завоеванием золота в фехтовании на колясках на шпагах, а Максима Шабурова и Викторию Бойкову - с серебром Игр, - сказал Матыцин. - Наши спортсмены добились исторического результата - принесли России первые паралимпийские медали в истории в фехтовании на колясках. Александр Кузюков, трехкратный чемпион мира и Европы, стал первым в истории российским паралимпийским чемпионом в этом виде спорта. В решающем поединке наш спортсмен одержал убедительную победу над сильным соперником из Бразилии, чемпионом Игр-2012, со счетом 15:8".

"Максим Шабуров, четырехкратный чемпион мира и Европы, и Виктория Бойкова, двукратная чемпионка мира, также показали в турнире шпажистов выступление самого высокого уровня, - добавил Матыцин. - Они проявили большую волю к победе и добились важного для каждого спортсмена достижения - стали серебряными призерами Паралимпиады. Поздравляю с успешным выступлением шпажистов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю нашим фехтовальщикам удачи на Играх в Токио".

По итогам второго соревновательного дня сборная России с шестью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградам располагается на третьей строчке общего медального зачета. Лидирует команда Китая (8-5-10), второй идет сборная Великобритании (6-8-3).