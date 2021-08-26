Майоров: Шадрин сохранял спартаковский дух до последних дней жизни

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Владимир Шадрин впитал в себя спартаковских дух и сохранял его до последних дней. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака", председатель совета ветеранов красно-белых Борис Майоров.

В четверг стало известно, что Шадрин скончался на 74-м году жизни. Секретарь совета ветеранов "Спартака" Олег Воронин сообщил ТАСС, что он умер после продолжительной болезни.

"Володя - воспитанник "Спартака", то есть он, как и многие из моего поколения и поколений, которые шли после, впитал в себя этот спартаковский дух и сохранял его до последних дней. Он был совершенно замечательным хоккеистом, думаю, что в некоторой степени даже недооцененным. Это один из лучших центрфорвардов в истории нашего хоккея, который цементировал звено, большая умница и в жизни, и в хоккее", - сказал Майоров.

"Он был прекрасным человеком, который не был способен на подлости, к партнерам по команде всегда относился доброжелательно и вежливо. Он был человеком с большой буквы. Я думаю, что те, кто с ним играл, кто с ним тесно общался, все смогут мои слова подтвердить", - добавил собеседник ТАСС.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провел в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).

После завершения карьеры Шадрин был главным тренером красно-белых (1984), старшим тренером СДЮШОР "Спартак", возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), являлся вице-президентом "Спартака".