"Зенит" на групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с "Челси" и "Ювентусом"

Расписание матчей определится позднее. При жеребьевке "Челси" был посеян в первую корзину, "Ювентус" - во вторую, "Зенит" - в третью, "Мальмё" - в четвертую. Лучшим достижением "Зенита" в Лиге чемпионов является выход в 1/8 финала.

ТАСС, 26 августа. Российский футбольный клуб "Зенит" сыграет с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё" в группе H Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа турнира проходит в четверг в Стамбуле.

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"Челси" является действующим чемпионом турнира, в финале прошлого сезона лондонский клуб обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 1:0. "Челси" является двукратным победителем турнира, в первый раз клуб выиграл турнир в 2012 году.

"Ювентус" в минувшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, клуб из Турина является двукратным победителем Лиги чемпионов (1985, 1996), семь раз он проигрывал в финале турнира.

"Мальмё" является действующим чемпионом Швеции. В 1979 году клуб проиграл в финале Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) английскому клубу "Ноттингем Форест".

На групповом этапе 32 команды распределены на восемь квартетов, в 1/8 финала выйдут лучшие две команды. Клубы, занявшие третьи места, сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Групповой этап начнется 14 сентября. Финал турнира пройдет 29 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.