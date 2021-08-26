Футболист Нобоа считает, что "Сочи" сыграл лучше "Спартака" в матче РПЛ

В четверг "Сочи" на выезде обыграл "Спартак" со счетом 2:1. "Сочи" одержал третью победу над крано-белыми в пяти матчах в РПЛ.

"Красивое поле, красивый стадион, болельщики очень хорошие, - сказал Нобоа. - Здесь всегда очень сложно играть, три очка - это три очка. Нельзя говорить, что "Спартак" - удобный соперник, с ним тяжело играть. Мы выиграли и, дай бог, выиграем в следующий раз".

"Не могу комментировать то, как играет соперник. Могу говорить о том, как мы играем - всегда до конца, через не могу. Думаю, сегодня мы были лучше, когда играю, всегда стараюсь выигрывать, даже если счет 0:2. "Спартак" будет бороться за выживание? Не знаю, спросите у них", - добавил Нобоа.

"Сочи" с 12 очками вышел на первое место таблицы, обойдя по дополнительным показателям московское "Динамо", имеющее матч в запасе.