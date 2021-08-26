"Сочи" обыграл "Спартак" и возглавил таблицу чемпионата России по футболу

В составе красно-белых гол забил Роман Зобнин (60-я минута), у гостей отличились вышедший на замену на 63-й минуте Максим Барсов (66) и Артур Юсупов (72). На 76-й минуте на поле у "Спартака" вышел нидерландский нападающий Квинси Промес, который пропустил шесть последних встреч из-за травмы.

Из-за перебора желтых карточек в заявке "Спартака" на матч отсутствовал защитник Николай Рассказов, по причине травм - вратарь Александр Селихов, защитник Павел Маслов и нападающий Георгий Мелкадзе. У сочинцев единственной потерей являлся защитник Сергей Терехов, который находился в расширенном списке сборной России на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира, но из-за проблем со здоровьем был заменен на футболиста "Краснодара" Сергея Петрова.

Изначально матч должен был состояться 28 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 26 августа.

"Сочи" с 12 очками вышел на первое место таблицы, обходя по дополнительным показателям московское "Динамо", имеющее матч в запасе. "Спартак" занимает восьмое место, набрав семь очков. В следующем туре красно-белые примут подмосковные "Химки" 11 сентября. В этот же день "Сочи" дома сыграет с "Уфой".

Поддержка Маслова и оскорбления Федуна

История встреч "Спартака" и "Сочи" до этой игры насчитывала всего четыре матча. Красно-белые в них одержали лишь одну победу, потерпев два поражения, еще одна игра завершилась вничью. Игра, в которой не было выявлено победителя, оказалась самой скандальной из всех, она прошла 9 августа прошлого года в Москве в рамках первого тура РПЛ и завершилась со счетом 2:2, оба мяча сочинцы забили с пенальти. В тот же день владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи, но через несколько дней он изменил первоначальное решение, а экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным назначение второго пенальти в ворота "Спартака".

На этом фоне обстановка перед матчем на территории стадиона была довольно спокойной, руководство "Спартака" не приехало на игру, а генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко приехал в Тушино в компании новичка клуба, колумбийского нападающего Матео Касьерры. Безмолвно на игру прибыл и главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Перед началом игры футболисты "Спартака" вышли на поле "Открытие Банк Арены" в футболках с изображением партнера по команде Павла Маслова. Таким образом игроки московской команды выразили поддержку одноклубнику, который на неделе перенес операцию по восстановлению четырехглавых мышц бедра. Как сообщили в пресс-службе красно-белых, 21-летний игрок обороны пропустит пять месяцев.

Фанаты "Спартака" поддержали акцию команды, после чего переключились на оскорбления в адрес владельца клуба Леонида Федуна, помимо скандирований с трибун раздавались одиночные выкрики в духе: "Только попробуйте проиграть!". Недовольство менеджментом и командой со стороны болельщиков объяснимо - в семи официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Два из них пришлись на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и противостояние с португальской "Бенфикой" (дома и на выезде - 0:2), в результате чего команда выбыла из числа участников главного еврокубка, она сыграет на групповой стадии в Лиге Европы.