"Сочи" обыграл "Спартак" и возглавил таблицу чемпионата России по футболу

МОСКВА, 26 августа, /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Москве.
В составе красно-белых гол забил Роман Зобнин (60-я минута), у гостей отличились вышедший на замену на 63-й минуте Максим Барсов (66) и Артур Юсупов (72). На 76-й минуте на поле у "Спартака" вышел нидерландский нападающий Квинси Промес, который пропустил шесть последних встреч из-за травмы.
Из-за перебора желтых карточек в заявке "Спартака" на матч отсутствовал защитник Николай Рассказов, по причине травм - вратарь Александр Селихов, защитник Павел Маслов и нападающий Георгий Мелкадзе. У сочинцев единственной потерей являлся защитник Сергей Терехов, который находился в расширенном списке сборной России на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира, но из-за проблем со здоровьем был заменен на футболиста "Краснодара" Сергея Петрова.
Изначально матч должен был состояться 28 августа, но в связи с подготовкой национальной сборной к сентябрьским матчам квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года, он был перенесен на 26 августа.
"Сочи" с 12 очками вышел на первое место таблицы, обходя по дополнительным показателям московское "Динамо", имеющее матч в запасе. "Спартак" занимает восьмое место, набрав семь очков. В следующем туре красно-белые примут подмосковные "Химки" 11 сентября. В этот же день "Сочи" дома сыграет с "Уфой".
Поддержка Маслова и оскорбления Федуна
История встреч "Спартака" и "Сочи" до этой игры насчитывала всего четыре матча. Красно-белые в них одержали лишь одну победу, потерпев два поражения, еще одна игра завершилась вничью. Игра, в которой не было выявлено победителя, оказалась самой скандальной из всех, она прошла 9 августа прошлого года в Москве в рамках первого тура РПЛ и завершилась со счетом 2:2, оба мяча сочинцы забили с пенальти. В тот же день владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи, но через несколько дней он изменил первоначальное решение, а экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным назначение второго пенальти в ворота "Спартака".
На этом фоне обстановка перед матчем на территории стадиона была довольно спокойной, руководство "Спартака" не приехало на игру, а генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко приехал в Тушино в компании новичка клуба, колумбийского нападающего Матео Касьерры. Безмолвно на игру прибыл и главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Перед началом игры футболисты "Спартака" вышли на поле "Открытие Банк Арены" в футболках с изображением партнера по команде Павла Маслова. Таким образом игроки московской команды выразили поддержку одноклубнику, который на неделе перенес операцию по восстановлению четырехглавых мышц бедра. Как сообщили в пресс-службе красно-белых, 21-летний игрок обороны пропустит пять месяцев.
Фанаты "Спартака" поддержали акцию команды, после чего переключились на оскорбления в адрес владельца клуба Леонида Федуна, помимо скандирований с трибун раздавались одиночные выкрики в духе: "Только попробуйте проиграть!". Недовольство менеджментом и командой со стороны болельщиков объяснимо - в семи официальных играх сезона-2021/22 под руководством нового главного тренера Руя Витории красно-белые одержали две победы, один раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения.
Два из них пришлись на третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и противостояние с португальской "Бенфикой" (дома и на выезде - 0:2), в результате чего команда выбыла из числа участников главного еврокубка, она сыграет на групповой стадии в Лиге Европы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|3
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|12-7
|11
|4
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|5
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|6
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|7
|Нижний Новгород
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|8
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|10
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|11
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|12
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|13
|Химки
|5
|1
|2
|2
|4-8
|5
|14
|Арсенал
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|15
|Ростов
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-8
|1