Витория заявил, что у него нет конфликтов с футболистами "Спартака"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Руй Витория не имеет конфликтов с футболистами команды. Об этом он сообщил журналистам.

В восьми матчах сезона "Спартак" потерпел пять поражений.

"Никакого конфликта нет, это точка. Спросите об этом у любого футболиста", - сказал португалец.

Тренер рассказал о работе во время паузы на матчи сборных. "В этой паузе мы будем работать с тем, кто остался, - сказал Витория. - Их (игроков) не так много, но будем заниматься с [Виктором] Мозесом, [Александром] Соболевым. Есть [Николай] Рассказов, [Илья] Кутепов, Айртон, воспользуемся моментом. Девять человек у нас не будет".