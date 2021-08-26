Никоноров: зрители и русский дух помогли команде победить испанцев в игре чемпионата мира

В четверг сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Во время игры россияне Алексей Макаров и Федор Земсков получили вторые желтые карточки и были удалены.

"Поддержка наших трибун очень сильно помогла, вытащили тяжелейший матч, - сказал Никоноров. - К сожалению, концовка была такой, какой она была, вместо 3:0, 4:0, 5:0 мы получили два гола, два удаления, как я понимаю, еще [Артур] Папоротный пропустит следующий матч [из-за второй желтой карточки]. Конечно, еще русский дух нам помог, наш характер, менталитет. Тем не менее будем стараться как можно скорее восстановиться, сделаем все необходимые процедуры и будем готовиться к следующему матчу".

"Если честно, никакой эйфории еще нет, ничего еще не сделано, нечему радоваться - мы сделали то, что в принципе должны были сделать, идем дальше. Конечно, ожидали такой игры от испанцев, это стиль европейских команд, где-то хитрость, где-то показать фол. Не говорю, что это плохо, просто у них такая тактика, зачастую, судьи на это ведутся и ставят фолы, и они забивают", - добавил игрок.

Никоноров считает, что судейство в матче Россия - Испания было безобразным. "Не хочется искать оправданий, говорить какие-то лишние вещи, я не люблю искать оправдания, - сказал Никоноров. - Нужно выигрывать и забивать как можно больше, вместо 3:0 уходить в 4:0 и в 5:0. Но иногда такое безобразное судейство приводит к удалениям, к фолам и, соответственно, к бурным эмоциям, которые немного взрывают голову, и ты переходишь эту грань, к сожалению, мы ее сегодня перешли".

В полуфинале россияне сыграют со швейцарцами, которые ранее победили в четвертьфинале уругвайцев (10:1). "Ждем классный, отличный и бескомпромиссный матч, в котором будут встречаться две отличные команды. Швейцарцы очень много забивают, всегда стабильно 7, 8, 10, сегодня они еще раз это подтвердили. Мы их отлично знаем, знаем всех игроков, у них очень сплоченный коллектив, играют уже очень много лет вместе, одним составом. Тренерский штаб разберет все их игры, сильные и слабые стороны на этом чемпионате, проработаем всю информацию, будем настраиваться и готовиться", - заключил Никоноров.