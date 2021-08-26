Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России со счетом 4:2 обыграла команду Испании в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. Турнир проходит на Фестивальной площади СК "Лужники".

В составе российской команды мячи забили Андрей Котенев (6-я минута), Борис Никоноров (14), Алексей Макаров (15) и Артур Папоротный (35). У испанцев отличились Эдуард Суарес (20) и Антонио Майор (22).

В полуфинале российская команда сыграет со сборной Швейцарии, которая ранее в четверг обыграла уругвайцев со счетом 10:1. Встреча пройдет в субботу. В другом полуфинале, который пройдет также в субботу, сыграют команды Японии и Сенегала.

Сборная России заняла первое место в группе А, испанцы вышли в плей-офф со второй строчки квартета В. Сборная России побеждала на турнире дважды (2011, 2013), на первенстве 2019 года россияне стали третьими. Высшим достижением испанцев на чемпионатах мира является второе место в 2003, 2004 и 2013 годах.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.