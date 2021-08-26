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Лига чемпионов

Семак назвал "Челси" явным фаворитом группы Лиги чемпионов с "Зенитом"

Также вместе с командами сыграют итальянский "Ювентус" и шведский "Мальмё"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Английский "Челси" является явным фаворитом группы Н Лиги чемпионов по футболу. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

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По итогам жеребьевки Лиги чемпионов "Зенит" сыграет в группе Н с "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё".

"Жребий как жребий. Команды, особенно из второй корзины, очень высокого уровня, - сказал Семак. - Ни "Ювентус", ни "Челси" в представлении не нуждаются, "Челси" явный фаворит по результатам и игре. "Ювентус" знаком всем, многолетний лидер чемпионата Италии".

Матчи первого тура Лиги чемпионов пройдут 14-15 сентября.

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