Шкарин: болельщики были еще одним игроком сборной России в матче ЧМ с испанцами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Болельщики на трибунах сделали так, что сборная России по пляжному футболу при меньшинстве в четвертьфинале чемпионата мира против испанцев играла в равных составах. Такое мнение ТАСС высказал капитан российской команды Антон Шкарин.

В четверг сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Во время игры россияне Алексей Макаров и Федор Земсков получили вторые желтые карточки и были удалены. После удаления Земскова на 33-й минуте россияне забили в меньшинстве, гол на счету Артура Папоротного.

"Молодцы, что сдюжили, сложный был момент, когда играли за три минуты до конца в меньшинстве, - сказал Шкарин. - Ключевой момент матча, сумели не только защититься, но и забить, потому что верили. Я говорил ребятам, что мы можем забить, потому что у нас был турнир в начале года, когда мы в меньшинстве забили два гола, сегодня один, мы все это проходили. Главное - верить и думать об этом, молодцы, все сделали, как могли".

"Хотя мы играли втроем против четверых, но при такой поддержке на самом деле мы играли четыре на четыре, потому что за нас были трибуны. Чувствовалось, как они переживают, как они не хотят, чтобы мы пропустили, поэтому такая коллективная энергия давала поддержку. Не уставали, играли точно не в меньшинстве", - добавил капитан российской команды.

Шкарин отметил, что дождь является погодой сборной России. "Когда дождь, то футбол становится вязким, где-то индивидуальные обводки меньше проходят, один в один игры меньше, нужно стараться играть вверх, потому что мяч внизу застревает, все тяжелое. На самом деле это наша погода, мы [сборная России] любим и умеем хорошо играть в дождь. Можно сказать, что это наш песок, что погода сыграла за нас".

В полуфинале россияне сыграют со швейцарцами, которые ранее победили в четвертьфинале уругвайцев (10:1). "Обидно, что желтые карточки получили и удаления заработали ребята, кто-то пропускает еще. Много игроков не будет играть в полуфинале, но ничего страшного, бывали у нас и сложнее ситуации, а мы проходили их", - заключил Шкарин.