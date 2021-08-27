"Динамо" и "Локомотив" встретятся в заключительный день шестого тура РПЛ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Центральным матчем заключительного дня шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет игра "Динамо" - "Локомотив". Бело-голубые в случае победы вернут себе первое место в турнирной таблице чемпионата, которое в четверг занял "Зенит".

"Динамо" постепенно становится неудобным соперником для "Локомотива" - в трех последних матчах бело-голубые одержали две победы, одна из которых завершилась разгромом (5:1). Однако на ходу и железнодорожники, которые не проиграли "Зениту", выиграли у "Краснодара" и ЦСКА, а также сыграли вничью с "Уфой".

У железнодорожников по-прежнему травмирован защитник Дмитрий Живоглядов. В четверг клуб заявил на сезон французского полузащитника Алексиса Бека-Бека, который может появится на поле "ВТБ-Арены". Встреча "Динамо" - "Локомотив" начнется в 19:00 мск.

Начнется заключительный день шестого тура матчем "Урал" - "Ростов" (16:30 мск). Южане с 2015 года не могут обыграть екатеринбуржцев на их поле: три ничейных результата и два поражения. "Урал" в пятницу не сыграет без атакующего полузащитника Эрика Бикфалви, удаленного в матче с "Динамо".

"Химки" и "Нижний Новгород" впервые встретятся в рамках РПЛ, ранее команды играли в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги и Кубке России, нижегородцы одержали четыре победы за шесть встреч.

"Рубин" в гостях сыграет с "Краснодаром", матч стартует в 20:30 мск. Казанский клуб ни разу не обыгрывал краснодарскую команду на ее поле (девять поражений и одна ничья). При Леониде Слуцком "Рубин" трижды играл с "Краснодаром" и одержал лишь одну победу: в июле 2020 года победу казанцам принес гол Дениса Макарова, который этим летом перешел в "Динамо". "Рубину" в матче с "Краснодаром" не смогут помочь травмированные Джордже Деспотович и Хвича Кварацхелия. У "Краснодара" по дисциплинарным причинам не играет Тонни Вильена, также из-за перебора карточек на поле не появится полузащитник Александр Черников.