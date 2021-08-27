В третий день Паралимпиады разыграют 45 комплектов наград

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Соревнования по теннису на колясках, волейболу сидя, гребле, стрельбе из лука, баскетболу на колясках, голболу, настольному теннису и регби на колясках пройдут в третий день Паралимпийских игр. Медали разыграют в пауэрлифтинге, фехтовании на колясках, плавании, дзюдо, конном спорте, легкой атлетике и велотреке.

В пятницу станут известны обладатели первых 14 наград в легкой атлетике. Команду Паралимпийского комитета России в этом виде спорта представят Федор Рудаков, Наталия Чебакова, Роман Тарасов, Елена Третьякова, Виктория Сланова, Андрей Вдовин, Чермен Кобесов, Сергей Сокульский и Андрей Хинчагов.

В пауэрлифтинге определятся победители и призеры в весовых категориях до 59 кг и до 65 кг у мужчин, а также до 50 кг и до 55 кг у женщин. Россияне в этих категориях не заявлены. Два комплекта наград разыграют в конном спорте, за медали будет бороться россиянин Владислав Пронский.

В дзюдо разыграют медали в весовых категориях до 48 кг и до 52 кг у женщин, а также до 60 кг и до 66 кг у мужчин. Команду ПКР представят Виктор Руденко, Виктория Потапова и Алеся Степанюк. В плавании разыграют 14 комплектов наград, здесь российские паралимпийцы выступят на большинстве дистанций.

В фехтовании на колясках определятся победители командных турниров шпажистов. В состав мужской сборной вошли паралимпийский чемпион Игр в Токио Александр Кузюков, Максим Шабуров, Артур Юсупов и Никита Нагаев. В женском зачете выступят Юлия Майя, Алена Евдокимова, Виктория Бойкова и Людмила Васильева.

В велотреке определятся обладатели пяти золотых медалей. Команду ПКР будут представлять победитель Игр в Токио Михаил Асташов, Арслан Гильмутдинов, Сергей Пудов, Алина Пунина.

Десятикратный чемпион мира

В пятницу на Паралимпийских играх в Токио впервые выступит знаменосец команды ПКР Андрей Вдовин. 27-летний легкоатлет специализируется в беге на дистанции 100, 200 и 400 метров. Он является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы.

Вдовин занимался спортом с девяти лет, и через пять лет - в 2011 году - победил в трех финалах на Спартакиаде. Паралимпиец сомневался, стоит ли ему строить спортивную карьеру или полностью сосредоточиться на учебе. Его личный тренер Галина Кошелева (с ней Вдовин работает и сейчас) серьезно поговорила с родителями тогдашнего старшеклассника, после чего было принято совместное решение - спорт не бросать. Уже через два года легкоатлет стал трехкратным чемпионом мира, а сейчас на его счету 10 золотых медалей мировых первенств и несколько рекордов.

А ведь Вдовин легко мог пройти мимо легкой атлетики - сначала он больше склонялся к футболу. В бег его позвала именно Кошелева. Сейчас своими героями Вдовин считает легкоатлетов - великого Усэйна Болта и российского барьериста Сергея Шубенкова.

Паралимпийские соревнования Вдовин начнет со стометровки. Эту дистанцию он считает и самой непростой для себя - очень близкие результаты и опытные соперники.