От курьера к чемпиону. История Асташова украсила Паралимпиаду в Токио

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российские паралимпийцы продолжают завоевывать награды на Играх в Токио, в четверг золотые медали были выиграны в велоспорте, плавании и фехтовании. В центре внимания - успех велогонщика Михаила Асташова. В феврале прошлого года о нем узнала вся страна - людей поразила история тогда еще паратриатлониста, который работал доставщиком еды, чтобы собрать деньги для подготовки к Играм. При том, что с рождения он вынужден передвигаясь на протезах, поскольку родился без рук и ног. В Токио Асташов приехал в качестве лидера команды по велотреку, хотя еще в мае он стал чемпионом России по триатлону. Решающим стал июньский чемпионат мира, где Асташов выиграл серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в групповой гонке.

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"Первая в жизни Паралимпиада, первый старт по треку и первая победа, - рассказал Асташов. - Я изначально к триатлону готовился, но результаты в велоспорте стали быстрыми, появилась новая возможность. Да мне даже просто попробовать хотелось, поэтому настроение было что надо, и надежды на медаль тоже были". "Что помогло? Конечно, вся команда помогала, тренеры - все их установки выполнял, вот их результат", - рассказал чемпион на дистанции 3 000 метров, на которой он еще теперь и рекордсмен мира. Впереди у Асташова еще две гонки на шоссе - групповая и с раздельным стартом. Там у него будет возможность вновь завоевать золото, а у организаторов Игр - не повторить накладку, которая произошла сейчас во время церемонии награждения. Вместо утвержденного фрагмента из Первого концерта Петра Чайковского, который до конца 2022 года заменяет на Играх гимн России, была включена официальная музыка Международного паралимпийского комитета (МПК). Церемонию пришлось проводить еще раз, организаторам - извиняться. "Несмотря на то, что ситуация была исправлена немедленно и с извинениями, мы понимаем, насколько важны такие моменты для каждого атлета, и полностью сожалеем, если могли возникнуть какие-либо негативные чувства в данной ситуации. Еще раз просим принять наши извинения", - отметили в оргкомитете Игр. Рекорды и дружба Большинство наград в четверг российской команде принесли пловцы. Наивысшая - на счету Андрея Калины. Став первым на дистанции 100 метров брассом в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), Калина довел число своих побед на Играх до четырех. Ему 34 года, до 2013 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины. Ранее Калина трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012), на его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Игр.

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"Жизнь внесла определенные коррективы, когда произошел сбой с Паралимпиадой в Рио, произошла и переоценка всего происходящего, - сказал Калина, вспоминая, что российских паралимпийцев пять лет назад на фоне допингового скандала в российском спорте лишили права выступить на Играх. - И ты волей-неволей либо становишься сильнее, либо поддаешься ситуации. Так получилось, что мы закалились. Вся наша сборная, все наши ребята стали сильнее от той ситуации. Скажу не только про сегодняшний день, но и про вчерашний, и про завтрашний - вы видите, что наша команда готова показывать высокие результаты". Еще одну медаль в Токио завоевал Роман Жданов. После золота с мировым рекордом на 50 м брассом он стал третьим на дистанции 100 метров вольным стилем. Но показанным временем спортсмен остался недоволен, тем более что медаль ему досталась после дисквалификации одного из соперников. "Моего основного соперника дисквалифицировали, а так я был бы четвертым, - сказал он. - Не совсем доволен именно временем, которое я показал. Ко всем дистанциям готовишься по-особенному, но просто не пошло сегодня". В комплексном плавании на 200 метров Андрей Граничка завоевал серебряную медаль. Он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с ПОДА. "Самое главное - это финиш, когда боковым зрением ты видишь, как идешь. И с одним поворотом я немного не справился. Но своим результатом я удовлетворен", - рассказал Граничка, который в свободное время увлекается автопутешествиями. Еще одним серебряным призером в плавании стал Артем Исаев - в брассе на 100-метровке в категории SB3. "Эта медаль очень важна для меня, год назад я не думал, что буду здесь выступать, тогда я вообще хотел уйти из плавания, - рассказал он. - После 2019 года я стал безработным, никакой поддержки у меня не было, только от спорткомплекса. Я не ушел только из-за мамы, она столько тянула меня всю жизнь. Теперь буду вдвойне работать дальше". Исаев в борьбе за серебро опередил своего напарника по команде Дмитрия Бартасинского. "У нас с Артемом интересная дружба, к которой прибавляется соперничество, - сказал бронзовый призер. - Тяжело балансировать в теплых отношениях, когда приходится соревноваться друг с другом. Он серьезно говорит, что я - его стимул, но сегодня получается так, что теперь он стимул для меня. Он меня обогнал, так что мы поменялись ролями". Бронзовые награды также выиграли Владимир Сотников (на дистанции в 100 метров на спине в классе S13) и Аделина Разетдинова (на 100-метровке брассом в классе SB8). Золотые уколы Четверг также подарил российскому спорту первые медали в фехтовании. Чемпионом Игр стал шпажист Александр Кузюков, который шел к этому успеху еще с Игр 2012 года в Лондоне. Победа одержана в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.

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"К концу на нервной почве судорога свела [ногу], я попросил секунду перерыва, совладал с ней, и, если честно, даже воспользовался ситуацией, - рассказал паралимпийский чемпион. - Соперник начал меня чуть-чуть подгонять, поэтому я сделал перерыв, осмыслил. Да, было больно, но даже в этот момент я думал, что делать, ведь не просто же говорят, что фехтование - это быстрые шахматы". Первую паралимпийскую медаль Токио в фехтовании на колясках российской команде принес Максим Шабуров - он стал вторым в соревнованиях шпажистов в категории А. "Почему выбрал фехтование? Потому что с детства люблю палками махаться, - рассмеялся Шабуров. - А в садике я мушкетером был, Кота в сапогах играл. Родители у меня спортсмены, отдавали меня в разные виды спорта - тайский бокс, айкидо, мама чемпионкой России была, и папа единоборствами занимался". "Сестра, моя двойняшка, тоже в спорте - волейболом занимается, а я с детства и в бассейн, и на лыжах, и в баскетбол, и отжиматься, и приседать, и пресс - три подхода по двадцать раз в день, это обязательно. Потом начался настольный теннис, где меня заметил мой нынешний тренер. Уже через месяц я на первенство России в Москву поехал, потом на первенство Европы - взял бронзу, потом золото на первенстве мира, так я влился в молодежную, потом во взрослую сборную", - рассказал серебряный призер Игр. Третья российская медаль в фехтовании на колясках - у Виктории Бойковой, которая завоевала серебро в соревнованиях шпажисток в категории B. Для нее Паралимпиада в Токио стала первой в карьере. "Не передать словами, как я была счастлива, я девять лет шла к этой медали. Завтра у нас командная шпага, и ожидание только одно - только победа. Радоваться нужно каждой медали, но хочется победить, и мы все для этого будем делать", - сказала она. По итогам второго соревновательного дня сборная России с шестью золотыми, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградам располагается на третьей строчке общего медального зачета. Лидирует команда Китая (8-5-10), второй идет сборная Великобритании (6-8-3). В пятницу будет разыграно 44 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.