Тренер испанцев считает, что россияне победили за счет отличной игры голкипера Кошарного

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу победила испанцев в четвертьфинальном матче чемпионата мира за счет отличной игры голкипера Станислава Кошарного. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер испанской команды Мендес Кристиан.

В четверг сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Голкипер Кошарный сменил Максима Чужкова в первом периоде и доиграл до конца матча.

"Изначально мы оценивали шансы 50 на 50, игра была напряженной, но в итоге чаша весов свесилась в пользу россиян, в основном за счет игры российского голкипера, - сказал Кристиан. - Он отлично себя показал. Была сильная команда, мы знали ее, пытались их сдерживать. Наша тактика удавалась в большей части игры, но в конце россияне оказались немного сильнее".

В полуфинале российская команда сыграет со сборной Швейцарии, которая ранее в четверг обыграла уругвайцев со счетом 10:1. Встреча пройдет в субботу. В другом полуфинале, который также состоится в субботу, сыграют команды Японии и Сенегала.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), на счету россиян два чемпионских титула (2011, 2013), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.