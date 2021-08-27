"Спартак" и "Локомотив" узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

ТАСС, 27 августа. Российские футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" в пятницу узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в Стамбуле и начнется в 13:00 мск.

В связи со стартом Лиги конференций - третьего по значимости турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - число команд в групповых этапах всех трех еврокубковых турниров было уравнено - в них выступят по 32 команды. В сезоне-2020/21 в групповом этапе Лиги чемпионов принимали участие 32 команды, в Лиге Европы - 48. Количество групп во втором по значимости еврокубке сократилось с 12 до восьми.

Напрямую в групповой этап Лиги Европы попали 12 команд - испанские "Реал Сосьедад" и "Бетис", английские "Лестер" и "Вест Хэм", германские "Айнтрахт" и "Байер", итальянские "Наполи" и "Лацио", французские "Лион" и "Марсель", португальская "Брага", а также "Локомотив". 10 команд пробились в основную сетку турнира через квалификацию. Еще 10, в число которых входит российский "Спартак", стали участниками этого еврокубка, проиграв на разных стадиях квалификации Лиги чемпионов.

Все участники группового этапа Лиги Европы перед жеребьевкой были распределены по четырем корзинам. В первой находятся "Лион", "Монако", "Наполи", "Лацио", "Байер", хорватское "Динамо" из Загреба, греческий "Олимпиакос" и португальская "Брага". По остальным корзинам клубы распределены согласно рейтингу УЕФА.

"Локомотив" (обладатель Бетсити - Кубка России) и "Спартак" (вице-чемпион России сезона-2020/21) попали во вторую и третью корзины соответственно. Вместе с красно-белыми в одной корзине находятся "Марсель", болгарский "Лудогорец", "Вест Хэм", "Реал Сосьедад", "Бетис", турецкий "Фенербахче", чешская "Спарта". Железнодорожники попали в одну корзину с шотландскими "Селтиком" и "Рейнджерс", "Айнтрахтом", сербской "Црвеной Звездой", "Лестером", бельгийским "Генком" и нидерландским ПСВ. Обоим российским клубам достанется по одной команде из четвертой корзины, в которую попали австрийские "Рапид" и "Штурм", турецкий "Галатасарай", польская "Легия", датские "Мидтьюлланн" и "Брондбю", венгерский "Ференцварощ", а также бельгийский "Антверпен".

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Изначально решающий матч турнира должен был пройти в Будапеште на "Пушкаш-Арене". Из-за переноса места проведения финала турнира в 2020 году произошел сдвиг ранее запланированных финалов на год вперед.

Старт группового этапа нового турнира УЕФА

Также в пятницу в Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Лиги конференций. В основной сетке нового турнира под эгидой УЕФА примут участие 32 команды. Пять из них завоевали право сыграть в этом турнире, преодолев в квалификации "путь чемпионов", еще 17 прошли через "основной путь". 10 команд стали участниками первого в истории розыгрыша Лиги конференций после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.