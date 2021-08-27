В Паралимпийской деревне не выявлено новых случаев заражения коронавирусом у спортсменов

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Новых случаев коронавируса у спортсменов, проживающих в Паралимпийской деревне Токио, за последние сутки не выявлено. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Российские спортсмены завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио

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Всего на протяжении Паралимпиады было выявлено пять случаев заражения коронавирусом у спортсменов.

За последние сутки было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом. Среди зараженных - девять подрядчиков, два человека, которые связаны с проведением Игр, и два представителя СМИ.

В медальном зачете Паралимпиады команда России находится на четвертом месте, завоевав 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (8-5-11), на второй строчке идут австралийцы (7-2-6), на третьей - британцы (6-8-3).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.