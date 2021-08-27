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Лига чемпионов

УЕФА назвал время публикации календаря группового этапа Лиги чемпионов

Календарь будет опубликован не позднее 28 августа 13:00 мск
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов по футболу будет опубликован не позднее 28 августа 13:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг прошла жеребьевка турнира, по итогам которой российский "Зенит" сыграет в группе Н с действующим победителем Лиги чемпионов английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё".

"Полное расписание турнира будет доступно не позднее 28 августа в 12:00 по центральноевропейскому времени", - сообщили в пресс-службе.

В УЕФА не уточнили, по каким причинам календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов не был опубликован в день жеребьевки. Во время предыдущих сезонов расписание игр публиковалось через несколько часов после завершения мероприятия.

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