Гранды и "Мальмё". Определились соперники "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов

ТАСС, 27 августа. Действующий чемпион России по футболу "Зенит" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Петербургская команда сыграет с действующим победителем турнира английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё".
Команды будут играть в группе Н. "Челси" как победитель турнира при жеребьевке был в первой корзине, "Ювентус" - во второй, "Зенит" - в третьей, "Мальмё" - в четвертой. Главный тренер российской команды Сергей Семак отметил силу второй корзины, где также были испанские "Реал" и "Барселона", английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", французский ПСЖ, испанская "Севилья" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.
"Жребий как жребий. Команды, особенно из второй корзины, очень высокого уровня, - сказал Семак после матча чемпионата России с ЦСКА (1:0). - "Ювентус" и "Челси" в представлении не нуждаются, английская команда - явный фаворит по результатам и игре. "Ювентус" знаком всем, многолетний лидер чемпионата Италии".
"Жеребьевка в этом году сложная с точки зрения команд, которые достались "Зениту", - сказал ТАСС бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев. - Если после предыдущих [жеребьевок] обсуждали, что соперники по зубам, середнячки и их можно обойти, то здесь явно выраженные фавориты - "Ювентус" и "Челси". С ними будет очень непросто, тем самым будет интереснее. От "Зенита" меньше будут ждать какого-то чуда, а если оно произойдет, игроки больше в себя поверят, журналисты, болельщики".
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам клуба, бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин надеется, что "Ювентус" в нынешнее трансферное окно не покинет Криштиану Роналду. "Эта группа по составу чем-то напоминает 2008 год, когда "Зенит" впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был "Ювентус", а вместо "Челси" - "Реал", - приводит его слова пресс-служба "Зенита".
Балканская связка "Мальмё"
"Челси" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов играл в одной группе с "Краснодаром". Южане, уступив дома со счетом 0:4, в Англии сыграли вполне достойно (1:1). С "Зенитом" "Челси" еще не играл. В последний раз сине-бело-голубые встречались с английским клубом в феврале 2013 года - в 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы по итогам двух матчей прошли "Ливерпуль" (2:0, 1:3).
С "Ювентусом" "Зенит" играл в Лиге чемпионов сезона-2008/09, первый матч завершился победой итальянцев со счетом 1:0, вторая игра закончилась нулевой ничьей. В 2019 году туринцы играли на групповом этапе турнира с "Локомотивом" и победили в обоих матчах с одинаковым счетом 2:1.
"Мальмё" ни разу не играл против российских команд. Шведский клуб начал выступление в нынешнем сезоне Лиге чемпионов с первого квалификационного раунда. Команда, которую тренирует известный в прошлом игрок сборной Дании Йон-Даль Томассон, последовательно прошла "Ригу" (1:0, 1:1), финский ХИК (2:1, 2:2), шотландский "Рейнджерс" (2:1, 2:1). В раунде плей-офф "Мальмё" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив в ответном матче болгарскому "Лудогорцу" (1:2), однако в первой встрече шведы выиграли со счетом 2:0, благодаря чему прошли в групповой этап.
Лучшими бомбардирами "Мальмё" в Лиге чемпионов являются уроженцы Балкан - сербский полузащитник Велько Бирманчевич (четыре гола) и хорватский форвард Антонио Чолак (5). Бирманчевич забил два из трех голов команды в противостоянии с "Лудогорцем".