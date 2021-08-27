Гранды и "Мальмё". Определились соперники "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов

Команды будут играть в группе Н. "Челси" как победитель турнира при жеребьевке был в первой корзине, "Ювентус" - во второй, "Зенит" - в третьей, "Мальмё" - в четвертой. Главный тренер российской команды Сергей Семак отметил силу второй корзины, где также были испанские "Реал" и "Барселона", английские "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", французский ПСЖ, испанская "Севилья" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда.

"Жребий как жребий. Команды, особенно из второй корзины, очень высокого уровня, - сказал Семак после матча чемпионата России с ЦСКА (1:0). - "Ювентус" и "Челси" в представлении не нуждаются, английская команда - явный фаворит по результатам и игре. "Ювентус" знаком всем, многолетний лидер чемпионата Италии".

"Жеребьевка в этом году сложная с точки зрения команд, которые достались "Зениту", - сказал ТАСС бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев. - Если после предыдущих [жеребьевок] обсуждали, что соперники по зубам, середнячки и их можно обойти, то здесь явно выраженные фавориты - "Ювентус" и "Челси". С ними будет очень непросто, тем самым будет интереснее. От "Зенита" меньше будут ждать какого-то чуда, а если оно произойдет, игроки больше в себя поверят, журналисты, болельщики".

Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам клуба, бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин надеется, что "Ювентус" в нынешнее трансферное окно не покинет Криштиану Роналду. "Эта группа по составу чем-то напоминает 2008 год, когда "Зенит" впервые играл в Лиге чемпионов, тогда тоже был "Ювентус", а вместо "Челси" - "Реал", - приводит его слова пресс-служба "Зенита".

Балканская связка "Мальмё"

"Челси" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов играл в одной группе с "Краснодаром". Южане, уступив дома со счетом 0:4, в Англии сыграли вполне достойно (1:1). С "Зенитом" "Челси" еще не играл. В последний раз сине-бело-голубые встречались с английским клубом в феврале 2013 года - в 1/16 финала Лиги Европы петербуржцы по итогам двух матчей прошли "Ливерпуль" (2:0, 1:3).