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Лига чемпионов

В гостях у "Старой синьоры". Как российские клубы играли с "Ювентусом" в еврокубках

Анатолий Тимощук и Алессандро Дель Пьеро
© EPA/MARCO GIGLIO
Во вторник московский "Локомотив" встретится с итальянским клубом в Лиге чемпионов

В преддверии встречи ТАСС вспоминает историю матчей "Ювентуса" с российскими клубами (и даже со сборной России), которая берет начало в 90-х годах. С тех пор состоялось три двухматчевых противостояния.

"Ювентус" для российских болельщиков один из самых почитаемых клубов. Если отбросить славные 50-е годы, когда на черно-белых футболках появилась золотая звезда — отличительный знак за десять комплектов медалей высшей пробы, то признаем: настоящий золотой век туринского клуба начался в 1971 году. За последующие 15 лет команда девять раз становилась чемпионом страны и выиграла все три Еврокубка из разыгрываемых в то время — Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА. Цвета клуба защищали звезды итальянского футбола — вратарь Дино Дзофф, защитники Гаэтано Ширеа, Антонио Кабрини, Клаудио Джентиле, полузащитник Марко Тарделли. В 1985 году команда завоевала также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Блистали француз Мишель Платини, итальянец Паоло Росси, поляк Збигнев Бонек.

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В 70-е годы в команде ведущую роль исполнял будущий главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, а в 1990 году "Ювентус" первым из итальянских клубов пригласил в свой состав игроков сборной СССР — Сергея Алейникова и Александра Заварова, которые помогли клубу в очередной раз завоевать европейский трофей — на этот раз Кубок УЕФА.

Таким образом, на сломе политических эпох "Ювентус", наряду с английским "Манчестер Юнайтед" (за который очень успешно выступал Андрей Канчельскис), стал самым почитаемым и желанным клубом для нового поколения российских болельщиков, многие мечтали увидеть игру команды воочию. Но если "Манчестер Юнайтед" время от времени баловал своим присутствием (вспомним, как московское "Торпедо" и волгоградский "Ротор" прошли в еврокубках только набирающую силу команду Алекса Фергюсона), а в последние годы в гости в Манчестер зачастил ЦСКА и один раз даже был "Ростов", то почитателям "Ювентуса" не особо везло.

В советские времена жребий ни разу не сводил базирующиеся в России клубы с "Ювентусом". Играл против итальянцев только донецкий "Шахтер" — в 1976 году горняки не смогли одолеть в 1/8 финала Кубка УЕФА "Старую синьору" (прозвище "Ювентуса"; впрочем, в переводе с латыни "Ювентус" — "молодость") по сумме двух матчей — 0:3, 1:0.

Каррера против Аленичева в Черкизове

В Москве "Ювентус" был всего один раз. Это случилось 28 сентября 1993 года. Ответный матч 1/32 финала Кубка УЕФА на еще стареньком, с деревянными скамейками "Локомотиве". Первую игру "Локомотив" проиграл 0:3, и 10 тысяч московских болельщиков (билеты стоили очень дорого, да и на футбол в России тогда почти никто не ходил — не до этого было) иллюзий по поводу благополучного исхода по сумме двух матчей не питали, а пришли посмотреть на звезду итальянского клуба Роберто Баджо, но его на поле не было. Москвичам представили Дино Баджо, не менее выдающегося мастера игры. Надо отметить, что той осенью в рядах "Ювентуса" дебютировала будущая звезда команды Алессандро Дель Пьеро, но в Москве он тоже не играл. Зато играл Массимо Каррера — будущий тренер московского "Спартака". В составе "Локомотива" на поле черкизовского стадиона выходили известные ныне тренеры — Дмитрий Аленичев, Рашид Рахимов, Равиль Сабитов. В воротах играл Сергей Овчинников. Но главное — у руля команды был все тот же Юрий Павлович Семин. "Локомотив" проиграл и ответную игру — 0:1.

 

В 1993 году "Ювентус" был первым экзаменатором молодого тренера и молодого по европейским меркам клуба (игры против "Ювентуса" стали для железнодорожников первыми в истории в еврокубках), и вот новая встреча. Причем в Турине во вторник "Локомотив" сыграет впервые. Ведь в 1993 году стадион "Делле Альпи", на котором принимал своих соперников "Ювентус", был дисквалифицирован УЕФА. Игра с "Локомотивом" тогда состоялась в Болонье на стадионе "Ренато Даль-Ара" в присутствии 26 267 зрителей.

"Ростсельмаш" чуда не сотворил

Итак, больше москвичи "Ювентус" никогда не видели. Кто только не приезжал в столицу России по несколько раз: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Ливерпуль", "Челси", "Бавария" — да все гранды европейского футбола, но только не "Ювентус" (печальнее живется только болельщикам "Спартака", которые никак не могут дождаться встречи в еврокубках с "Манчестер Юнайтед").

Описание
© Из личной коллекции Владислава Уткина

Справедливости ради один раз повезло жителям Ростова-на-Дону. Весной 1999 года "Ювентус", ведомый тренером Марчелло Липпи и звездами Зинедином Зиданом и повзрослевшим Алессандро Дель Пьеро, еле-еле зацепился за еврокубки. Да и то за не разыгрываемый ныне Кубок Интертото. И вот в четвертом раунде турнира они сошлись — "Ростсельмаш" (так называлась тогда команда из Ростова-на-Дону) под руководством Сергея Андреева и "Ювентус", который в новом сезоне возглавил Карло Анчелотти. Не было в "Ювентусе" уже и чемпиона мира Дидье Дешама — он перешел в лондонский "Челси". Чуда не случилось. В гостях "Ювентус", не напрягаясь, победил — 4:0. Главных своих звезд "Ювентус" на берега Дона не привез. А в ответной игре в Чезене (заметим, опять не на своем стадионе) "Ювентус" подтвердил свое преимущество — 5:1.

Буффон выстоял в Питере

Без малого десять лет пришлось ждать следующего приезда "Старой синьоры" в Россию. Постарался питерский "Зенит". Отметим, что "Ювентус" за это время пережил тяжелые времена. Оказавшийся главным виновником коррупционного скандала в Италии в 2006 году, "Ювентус" был изгнан в Серию В и как следствие два сезона оставался вне Лиги чемпионов. Вернувшись в когорту сильнейших европейского футбола, туринцы в сентябре 2008 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов приняли "Зенит". И в пятый раз из пяти итальянцы вышли победителями — 1:0. В это трудно поверить, но вновь "Ювентусу" не удалось принять российскую команду на своей арене — игра состоялась на Олимпийском стадионе Турина. К слову, до введения в 1990 году "Делле Альпи" "Торино" и "Ювентус" делили арену, на которой состоялось открытие зимних Олимпийских игр — 2006. Сейчас же на Олимпийском стадионе, получившем в 2011 году название "Гранде Торино" в честь разбившейся в 1949 году в авиакатастрофе команды "Торино", базируется ее команда-преемница.

Джорджо Кьеллини и Павел Погребняк Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Описание
Джорджо Кьеллини и Павел Погребняк
© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

В ноябре 2008 года состоялась ответная игра в Санкт-Петербурге. Наконец российскому клубу удалось не проиграть — 0:0. Правда, к тому времени "Зенит" уже был обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА и даже считался фаворитом в противостоянии с итальянцами. "Ювентус" на этот раз в Россию Дель Пьеро привез. Играла и главная звезда "Ювентуса" того года Павел Недвед, а ворота в двух матчах оставил в неприкосновенности Джанлуиджи Буффон, которому было тогда всего 30 лет!

Вот какой интересный матч ожидает нас во вторник. Впервые в своей истории "Ювентус" примет российский клуб на своей собственной арене — на построенном в 2011 году на месте "Делле Альпи" "Альянц Стэдиуме". Юрий Павлович Семин спустя 26 лет попробует взять очки у "Ювентуса", ворота которого, возможно, будет защищать уже 41-летний Буффон.

P. S. В августе 1992 года сборная России провела товарищеский матч с "Ювентусом" в Турине на городском стадионе в присутствии 20 тыс. зрителей. Это был матч турнира памяти итальянского спортивного журналиста Пьера Чезаре Баретти. "Ювентус" выиграл и матч (2:1), и затем турнир, а ворота национальной команды защищал нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Владислав Уткин

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