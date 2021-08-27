Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России по баскетболу

Швед не принимал участия в матчах российской национальной команды в олимпийской квалификации, сборная России не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио. Главный тренер команды России Сергей Базаревич в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявлял, что многочисленные травмы не позволяют баскетболисту сосредоточиться на игре в сборной в должной степени.

"Исключено, - сказал Швед, отвечая на вопрос о выступлении за сборную России. - Предупредил [президента Российской федерации баскетбола] Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде. С 16 лет играл за молодежку, потом за первую сборную. Это много, почти все бывшие партнеры закончили, пришло и мое время".

При этом Швед отметил, что его решение не связано с тренерским штабом и менеджментом сборной России.

Шведу 32 года, 12 августа он заключил контракт с ЦСКА. С сезона-2015/16 он выступал за подмосковные "Химки", в составе которых защитник трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ, признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - Единой лиги ВТБ.

В составе ЦСКА, за который Швед уже играл ранее, он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2008, 2012). Также защитник выступал за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.