Дзюдоистка Степанюк стала бронзовым призером Паралимпиады в весе до 52 кг

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Россиянка Алеся Степанюк победила японку Юи Фудзивару в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 52 кг.

Эта медаль стала второй для российских дзюдоистов. Ранее Виктория Потапова также завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг.

Степанюк принесла сборной России девятую бронзу Паралимпиады. Российские спортсмены, на счету которых также семь золотых и шесть серебряных наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (13-6-12), вторыми идут британцы (9-9-8).

Степанюк 36 лет, она уже становилась бронзовым призером Паралимпийских игр в 2008 году. Дзюдоистка также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, обладательницей Кубка мира, а также многократной чемпионкой России. Спортом Степанюк начала заниматься в 1999 году. Дзюдоистка также пробовала свои силы в легкой атлетике и гимнастике.