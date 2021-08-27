Пловчиха Пикалова считает, что показала красивую борьбу за медали Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в плавании на дистанции 100 метров на спине россиянка Дарья Пикалова показала красивую и достойную борьбу за медали. Об этом она рассказала журналистам.

Финальные заплывы на дистанции 100 метров на спине прошли в пятницу. Первое место заняла британка Ханна Расселл. Ранее Пикалова завоевала бронзу на дистанции 100 м баттерфляем.

"Я довольна серебряной медалью, - сказала Пикалова. - Полностью выложилась, и у меня нет к себе претензий, сил в конце уже практически и не осталось, все оставила на дистанции. Конечно, я рассчитывала побороться за золото и считаю, что боролась красиво и достойно".

"Во время заплыва не обращаю внимания на то, лидирую или нет - я делаю то, что планировала сделать и отрабатывала на тренировках. И результатом, который показала сегодня, я тоже довольна. И во время церемонии награждения больше всего ощущала усталость. Хочу сказать большое спасибо за поздравления и слова поддержки, которые после завоевания бронзовой медали получала как от знакомых, так и от совершенно незнакомых людей", - добавила спортсменка.

Пикаловой 27 лет, на Паралимпиаде 2012 года она завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Пикалова начала спортивную карьеру в 2002 году в Воронеже, за сборную России спортсменка выступает с 2011 года. В 2012 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В свободное время увлекается чтением книг.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.