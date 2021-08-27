{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Самые дешевые билеты на матч сборных России и Хорватии по футболу будут стоить 900 рублей

Встреча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 1 сентября и начнется в 21:45 мск
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) представил билетную программу на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Хорватии, самый дешевый билет на игру будет стоить 900 рублей. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На эту тему
На ближайшие матчи сборной России по футболу в Москве допустят 3 тыс. зрителей
На ближайшие матчи сборной России по футболу в Москве допустят 3 тыс. зрителей

Матч между сборными России и Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - в 21:45 мск. Как заявил 26 августа генеральный секретарь РФС Александр Алаев, эту игру, как и встречу с командой Мальты (7 сентября, "Открытие Банк Арена"), смогут посетить не более 3 тыс. зрителей.

Самые дешевые билеты на первый матч сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина будут стоить 900 рублей. Самые дорогие - 2 500 рублей.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
XXXII летние Олимпийские игры
Тренер раскритиковал российских регбисток за меркантильное мышление на Олимпиаде
Сборная России в Токио уступила в четвертьфинале
Читать полностью