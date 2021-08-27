Самые дешевые билеты на матч сборных России и Хорватии по футболу будут стоить 900 рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) представил билетную программу на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Хорватии, самый дешевый билет на игру будет стоить 900 рублей. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

На ближайшие матчи сборной России по футболу в Москве допустят 3 тыс. зрителей

Матч между сборными России и Хорватии состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - в 21:45 мск. Как заявил 26 августа генеральный секретарь РФС Александр Алаев, эту игру, как и встречу с командой Мальты (7 сентября, "Открытие Банк Арена"), смогут посетить не более 3 тыс. зрителей.

Самые дешевые билеты на первый матч сборной России под руководством нового главного тренера Валерия Карпина будут стоить 900 рублей. Самые дорогие - 2 500 рублей.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.