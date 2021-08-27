Третьяк: третье место будет большим успехом для российских хоккеисток на чемпионате мира

В ночь на пятницу завершился групповой этап чемпионата мира, который проходит в Калгари. Сборная России, выступавшая в группе A, в четырех матчах одержала одну победу и, набрав три очка, заняла четвертое место в группе и вышла в плей-офф турнира.

"Самое главное, что наши хоккеистки обыграли швейцарок, с канадками неплохо играли, а вот с американками была, к сожалению, не та игра, которую мы бы хотели увидеть, но уровень сборной США, конечно, очень высокий - так было всегда, к сожалению, потому что у них очень сильно развит и мужской, и женский студенческий хоккей, - сказал Третьяк. - Это то, к чему нам нужно стремиться: у них в Миннесоте в университете есть два катка - один для женщин и один для мужчин. Поэтому-то на сегодняшний день очень сложно обыграть США и Канаду, но другие команды нам по зубам".

В четвертьфинале россиянки сыграют против команды Швейцарии, которую обыграли на групповом этапе (3:1). "У швейцарок очень сильная команда, я помню, как они играли в Южной Корее - у них было очень много моментов, и то, что наши девушки их обыграли [на групповом этапе], это очень здорово. Девушки второй раз встретятся с ними, я думаю, что игра будет очень интересная. Наши почувствовали запах победы, когда выиграли у них в первом матче, поэтому пожелаем им удачи", - добавил собеседник ТАСС.

"Все возможно, конечно: в 1980 году студенты обыграли нашу "Красную машину", которую никто не обыгрывал, поэтому в жизни и спорте может случиться все, но если реально смотреть, то, если мы обыграем Швейцарию, то США или Канаду будет сложно победить. Но у нас главная задача - бронза. Если национальной команде мы ставим задачу выиграть золото, то здесь бронза для нас будет как золотая медаль, потому что там очень сильные команды. Так что, если мы займем третье место, то это будет большой успех", - отметил президент ФХР.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Канаде состоятся 28 августа по местному времени, встреча команд России и Швейцарии начнется в 19:00 мск. Турнир завершится 31 августа.