Тренер Шабалиной рассказала, что помогло спортсменке выиграть второе золото Паралимпиады

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Характер Валерии Шабалиной помог ей одержать победу в заплыве на 200 м вольным стилем на Паралимпийских играх. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменки Татьяна Новикова.

Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды в категории S14, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями. В среду 26-летняя россиянка завоевала золото на дистанции 100 м баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд.

"Валерия еще не совсем восстановилась после первого старта, акклиматизация продолжается, и в таких условиях сложно показывать лучшие результаты, - сказала Новикова журналистам. - И сегодня борьба была упорной. Хорошо, что Лера дотерпела, показала хороший финиш и четкое касание (бортика). Я думаю, что это и сыграло в ее пользу - она выиграла золото".

"Все решилось на последних 15 метрах. Но характер у Леры, конечно, железный, и если идет такая борьба, то на последних метрах она выигрывает. После 150 метров Лера видела, что проигрывает и включила все свои резервы. Англичанка, видимо, немного этого не ожидала, и на финише ей было тяжеловато", - добавила она.

По словам тренера, Шабалина всегда делает акцент на вторую половину дистанции.

"Потому что кто сильнее и выносливее и кто больше проявит характер, тот и выигрывает. Завтра вечером ей еще предстоит выступление в эстафете. Поэтому мы постараемся лучше восстановиться, пораньше ляжем спать и завтра дадим бой. Хочется, чтобы все спортсмены получили награды", - отметила Новикова.