Черчесов заявил, что будет с большим интересом следить за "Спартаком" в матчах с "Легией"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет с повышенным интересом следить за матчами российского "Спартака" против польской "Легии" на групповом этапе Лиги Европы. Об этом Черчесов, в разные годы работавший на посту главного тренера этих команд, заявил ТАСС.

В пятницу прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Спартак" попал в группу с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".

"С большим интересом буду наблюдать за соперничеством "Спартака" и "Легии" на международной арене, - сказал Черчесов. - Мне посчастливилось работать главным тренером в обеих командах, а в московском клубе провел, возможно, свои лучшие годы в качестве игрока. Так что эти матчи по понятной причине будут находиться в зоне повышенного внимания нашего тренерского штаба. В Польше мы провели отличный сезон, завоевали чемпионат и кубок страны, и это очень яркие воспоминания".

"Прогнозы давать не стану. Для "Легии" будет очень принципиально и почетно обыграть "Спартак". А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы", - отметил бывший главный тренер "Спартака" и "Легии".

Черчесов занимал пост главного тренера "Спартака" с 2007 по 2008 год. Под его руководством в сезоне-2007 красно-белые заняли второе место в чемпионате России. В "Легии" специалист работал с 2015 по 2016 год, под его руководством команда из Варшавы в год своего столетия выиграла чемпионат и Кубок Польши. В 2022 году столетний юбилей отметит "Спартак".

Групповой этап Лиги Европы стартует 16 сентября. Матчи состоятся 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, а также 9 декабря. Финал Лиги Европы состоится 18 мая 2022 года в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".