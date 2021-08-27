"Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с "Наполи" и "Лестером"

ТАСС, 27 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" на групповом этапе Лиги Европы сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". Жеребьевка группового этапа прошла в Стамбуле.

Команды попали в группу C. Календарь матчей "Спартака" станет известен позднее. Финал Лиги Европы сезона-2021/22 пройдет 18 мая 2022 года в испанской Севилье.

"Спартак" в сезоне-2020/21 занял второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, завоевав право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уступил португальской "Бенфике" (0:2, 0:2). Красно-белые в третий раз сыграют на групповом этапе Лиги Европы (до 2009 года - Кубок УЕФА). Лучшим результатом москвичей в еврокубках является выход в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-1990/91 (тогда турнир назывался Кубок чемпионов). В сезоне-1997/98 "Спартак" дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл итальянскому "Интеру" (1:2, 1:2).