Чеканов считает, что российским хоккеисткам будет проще в матчах плей-офф чемпионата мира

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Женской сборной России по хоккею будет проще в матчах плей-офф чемпионата мира, так как им предстоит встретиться с соперниками, против которых они уже играли на групповом этапе. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по развитию женского хоккея Михаил Чеканов.

В ночь на пятницу завершился групповой этап чемпионата мира, который проходит в Калгари. Сборная России, выступавшая в группе A, в четырех матчах одержала одну победу и, набрав три очка, заняла четвертое место в группе из пяти команд. Все сборные группы А вышли в плей-офф.

"У меня были аналогичные ситуации (Чеканов тренировал женскую сборную России с 2012 по 2016 год, под его руководством команда завоевала бронзовые медали мировых первенств 2013 и 2016 годов - прим. ТАСС): когда мы проигрывали три игры, занимали четвертое место в группе и выходили на победителя группы B, два раза так было, - сказал Чеканов. - Поэтому очень важно распределить силы, настроиться на следующие игры и с максимальной отдачей подойти к ним, нужно выкладывать все, что есть. Конечно, есть шансы выиграть [бронзу], но хочется отметить, что уровень всех европейских команд подтянулся - если раньше счета были за 10, то сейчас уже становятся меньше".

"Это был только первый этап, сейчас начинается плей-офф, все команды уже вкатились в соревнования, стали более сыгранными, так что будут видны и стратегия, и тактика. Они [россиянки] получили опыт, обороняясь против канадок и американок, потому что, например, с Финляндией второй и третий периоды, я считаю, провели достойно. Единственное - реализация голевых моментов оставляет желать лучшего, все создаваемые моменты надо нацелить на ворота", - отметил собеседник ТАСС.

В четвертьфинале россиянки сыграют против команды Швейцарии, которую обыграли на групповом этапе (3:1). "Будет ли девочкам проще в плей-офф? Да, тем более им предстоит встреча со Швейцарией, а они уже знают их и понимают, как необходимо против них играть. Но могу сказать, что шайба круглая, может залететь как в чужие, так и в свои ворота, поэтому необходимы концентрация внимания, самоотдача и, конечно, они должны играть за страну на этом чемпионате мира", - добавил Чеканов.

Встреча команд России и Швейцарии пройдет 28 августа, начало - 19:00 мск. Турнир завершится в ночь на 1 сентября.