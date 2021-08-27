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Хоккей в России

Прощание с олимпийским чемпионом Шадриным пройдет 29 августа на Троекуровском кладбище

Бывший хоккеист "Спартака" умер в четверг, ему было 73 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Владимир Шадрин будет похоронен в воскресенье на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

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В четверг стало известно, что Шадрин скончался на 74-м году жизни. Секретарь совета ветеранов "Спартака" Олег Воронин сообщил ТАСС, что он умер после продолжительной болезни.

"Отпевание начнется в 12:00, гражданская панихида - в 13:00, прощание - в 13:45, поминки - в 14:30. Все мероприятия пройдут 29 августа на Троекуровском кладбище", - сообщили в пресс-службе.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры провел в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).

После завершения карьеры Шадрин был главным тренером красно-белых (1984), старшим тренером СДЮШОР "Спартак", возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), являлся вице-президентом "Спартака".

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