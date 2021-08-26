Впитал в себя спартаковский дух. Скончался олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни. В бытность хоккеистом Шадрин играл в одном звене с такими легендами советского и спартаковского хоккея, как Вячеслав Старшинов, Борис Майоров и Александр Якушев, а в Суперсерии 1972 года он по результативности среди игроков сборной СССР уступил только Якушеву.

На эту тему Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

Еще в середине нулевых годов Шадрина можно было увидеть во Дворце спорта "Сокольники", где тогда играл "Спартак". С 2000 года он был генеральным директором арены, затем вице-президентом "Спартака". К сожалению, он не устоял перед болезнью и со временем увидеть его на хоккее можно было все реже и реже. "Он лежал в больнице, общаться с ним было сложно, в основном только по телефону, - рассказал ТАСС о нем Старшинов. - У него был рак, коронавирус его доконал". Сообщение об утрате поступило перед вторым матчем "Спартака" на предсезонном Кубке мэра в "Мегаспорте". "Клуб запросил минуту молчания [перед матчем], организаторы пошли навстречу", - сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых. Благодарность Боброву и Майорову Шадрин родился через три года после окончания Великой Отечественной войны в Москве, его семья жила в нескольких травмайных остановках от знаменитого Ширяева поля, где готовились команды "Спартака" по разным игровым видам спорта. Наверняка это и предопределило его игровую судьбу: Шадрин пошел в спартаковскую футбольную школу, как и все спортсмены того поколения он летом играл в футбол, а зимой - в хоккей. Так было в течение пяти лет, пока он не сделал выбор в пользу хоккея. Возможно, потому, что в свое время он без билета сумел попасть на заключительный матч "Спартака" с ЦСКА в чемпионском для красно-белых сезоне-1961/62. Из молодежной спартаковской команды он попал в основную в 1965 году, когда и состоялся его дебют. В ноябре того года при 14,5 тыс. зрителей в матче с "Динамо" 17-летний Шадрин сыграл в тройке со Старшиновым и Борисом Майоровым вместо приболевшего Евгения Майорова - брата Бориса. Игравший центральным нападающим Шадрин был поставлен правым крайним, поскольку центрфорвардом играл Старшинов.

На эту тему Старшинов рассказал, что Шадрин страдал от рака

"Что касается игры, то мы были с ним одного амплуа - оба центральные нападающие. Больше я ему подавал пример, так как был старше его. У нас был такой тандем, почему и обыгрывали ЦСКА, который был тогда почти непобедимым. Мы доверяли, помогали друг другу", - вспомнил Старшинов, для семьи которого Шадрин был другом. В том матче Шадрин отблагодарил главного тренера команды Всеволода Боброва, который не усадил юниора на лавку. Шадрин сумел сравнять счет, когда "Спартак" проигрывал 2:3, а потом и помог Старшинову забить победный гол. В ноябре 1969 года он сделал дубль в ворота того же "Динамо" в прощальном матче Бориса Майорова. "Володя - воспитанник "Спартака", то есть он, как и многие из моего поколения и поколений, которые шли после, впитал в себя этот спартаковский дух и сохранял его до последних дней. Он был совершенно замечательным хоккеистом, думаю, что в некоторой степени даже недооцененным. Это один из лучших центрфорвардов в истории нашего хоккея, который цементировал звено, большая умница и в жизни, и в хоккее", - рассказал Майоров. Подвиг в Инсбруке Шадрин быстро влился в основу "Спартака", став играть в тройке со сверстниками - Виктором Ярославцевым и Александром Якушевым. Со временем результативность этого сочетания росла, вскоре звено стало одним из ведущих в команде. При этом если справа в тройке у Шадрина что в "Спартаке", что в сборной СССР партнеры часто менялись, то левым крайним неизменно оставался Якушев, который большинство шайб забрасывал с передач Шадрина. Их взаимодействие было доведено до автоматизма, и не случайно по итогам Суперсерии 1972 года их тройка стала самой результативной в советской команде. В списке же самых результативных игроков сборной СССР в той серии Шадрин с восемью очками (3 шайбы + 5 передач) уступил только Якушеву с 11 очками (7+4). Шадрин одинаково здорово, как и положено высококлассному центрфорварду, действовал и в обороне, и в атаке, не говоря о мастерской игре на вбрасываниях. Хрестоматийным в его карьере в этом плане стал заключительный матч Игр 1976 года с командой ЧССР. При счете 2:0 в пользу чехословаков те получили возможность играть против сборной СССР впятером против троих.

На эту тему Майоров: Шадрин сохранял спартаковский дух до последних дней жизни