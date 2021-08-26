Впитал в себя спартаковский дух. Скончался олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни. В бытность хоккеистом Шадрин играл в одном звене с такими легендами советского и спартаковского хоккея, как Вячеслав Старшинов, Борис Майоров и Александр Якушев, а в Суперсерии 1972 года он по результативности среди игроков сборной СССР уступил только Якушеву.
Еще в середине нулевых годов Шадрина можно было увидеть во Дворце спорта "Сокольники", где тогда играл "Спартак". С 2000 года он был генеральным директором арены, затем вице-президентом "Спартака". К сожалению, он не устоял перед болезнью и со временем увидеть его на хоккее можно было все реже и реже.
"Он лежал в больнице, общаться с ним было сложно, в основном только по телефону, - рассказал ТАСС о нем Старшинов. - У него был рак, коронавирус его доконал".
Сообщение об утрате поступило перед вторым матчем "Спартака" на предсезонном Кубке мэра в "Мегаспорте". "Клуб запросил минуту молчания [перед матчем], организаторы пошли навстречу", - сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых.
Благодарность Боброву и Майорову
Шадрин родился через три года после окончания Великой Отечественной войны в Москве, его семья жила в нескольких травмайных остановках от знаменитого Ширяева поля, где готовились команды "Спартака" по разным игровым видам спорта. Наверняка это и предопределило его игровую судьбу: Шадрин пошел в спартаковскую футбольную школу, как и все спортсмены того поколения он летом играл в футбол, а зимой - в хоккей.
Так было в течение пяти лет, пока он не сделал выбор в пользу хоккея. Возможно, потому, что в свое время он без билета сумел попасть на заключительный матч "Спартака" с ЦСКА в чемпионском для красно-белых сезоне-1961/62. Из молодежной спартаковской команды он попал в основную в 1965 году, когда и состоялся его дебют.
В ноябре того года при 14,5 тыс. зрителей в матче с "Динамо" 17-летний Шадрин сыграл в тройке со Старшиновым и Борисом Майоровым вместо приболевшего Евгения Майорова - брата Бориса. Игравший центральным нападающим Шадрин был поставлен правым крайним, поскольку центрфорвардом играл Старшинов.
"Что касается игры, то мы были с ним одного амплуа - оба центральные нападающие. Больше я ему подавал пример, так как был старше его. У нас был такой тандем, почему и обыгрывали ЦСКА, который был тогда почти непобедимым. Мы доверяли, помогали друг другу", - вспомнил Старшинов, для семьи которого Шадрин был другом.
В том матче Шадрин отблагодарил главного тренера команды Всеволода Боброва, который не усадил юниора на лавку. Шадрин сумел сравнять счет, когда "Спартак" проигрывал 2:3, а потом и помог Старшинову забить победный гол. В ноябре 1969 года он сделал дубль в ворота того же "Динамо" в прощальном матче Бориса Майорова.
"Володя - воспитанник "Спартака", то есть он, как и многие из моего поколения и поколений, которые шли после, впитал в себя этот спартаковский дух и сохранял его до последних дней. Он был совершенно замечательным хоккеистом, думаю, что в некоторой степени даже недооцененным. Это один из лучших центрфорвардов в истории нашего хоккея, который цементировал звено, большая умница и в жизни, и в хоккее", - рассказал Майоров.
Подвиг в Инсбруке
Шадрин быстро влился в основу "Спартака", став играть в тройке со сверстниками - Виктором Ярославцевым и Александром Якушевым. Со временем результативность этого сочетания росла, вскоре звено стало одним из ведущих в команде. При этом если справа в тройке у Шадрина что в "Спартаке", что в сборной СССР партнеры часто менялись, то левым крайним неизменно оставался Якушев, который большинство шайб забрасывал с передач Шадрина.
Их взаимодействие было доведено до автоматизма, и не случайно по итогам Суперсерии 1972 года их тройка стала самой результативной в советской команде. В списке же самых результативных игроков сборной СССР в той серии Шадрин с восемью очками (3 шайбы + 5 передач) уступил только Якушеву с 11 очками (7+4).
Шадрин одинаково здорово, как и положено высококлассному центрфорварду, действовал и в обороне, и в атаке, не говоря о мастерской игре на вбрасываниях. Хрестоматийным в его карьере в этом плане стал заключительный матч Игр 1976 года с командой ЧССР. При счете 2:0 в пользу чехословаков те получили возможность играть против сборной СССР впятером против троих.
Главный тренер советской команды Борис Кулагин к защитникам Геннадию Цыганкову и Юрию Ляпкину выбрал именно Шадрина. Эта тройка, не меняясь, оборонялась в течение двух минут, не дав ничего сделать сопернику. А потом сборная СССР выиграла со счетом 4:3. Тот успех был последним крупным достижением в карьере Шадрина.
В следующем году в матче со шведами ему коньком перерезали сухожилие, от этой травмы Шадрин не сумел нормально восстановиться. Главный тренер советской команды Виктор Тихонов не взял его на чемпионат мира 1978 года, после чего стало понятно, что карьера Шадрина стала потихоньку завершаться. 1979 год стал последним у Шадрина в карьере в "Спартаке", после чего он еще четыре года в качестве играющего тренера провел в японском "Одзи Сейси", с которым стал трехкратным чемпионом страны.
Работа с юношами
В бытность игроком Шадрин закончил математическую школу при МГУ с серебряной медалью и потом отучился в столичном институте нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Причем в 1974 году после окончания вуза он выбрал хоккей, а не работу в нефтегазовой отрасли.
После возвращения из Японии в СССР инженером он не стал, а поступил в Высшую школу тренеров. Обучение в ней он не окончил, поскольку срочно пришлось возглавить "Спартак" после ухода Кулагина.
Однако та работа получилась неудачной. Больше у Шадрина получилось готовить молодежь - до 1991 года он был старшим тренером спартаковской СДЮШОР.
С 1992 по 1997 годы он возглавлял юношескую сборную России, с которой в 1996 году (игроки 1978 года рождения) выиграл чемпионат Европы.