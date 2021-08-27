Шайков: сборная Швейцарии подходит к матчу против россиян в хорошем физическом состоянии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Швейцарская команда по пляжному футболу находится в боевой готовности и подходит в хорошем физическом и тактическом состоянии к полуфиналу чемпионата мира против россиян. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе российской сборной Егор Шайков.

В четверг сборная России обыграла команду Испании со счетом 4:2 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Во время игры россияне Алексей Макаров и Федор Земсков получили вторые желтые карточки и были удалены. Также в полуфинале с командой Швейцарии, которая обыграла уругвайцев (10:1), не сыграет Артур Папоротный, он получил две желтые карточки на турнире. Матч Россия - Швейцария состоится 28 августа и начнется в 18:00 мск.

"Понятно, что у испанцев была тактика, они всегда в такой футбол играли, весьма сложно складывался матч, очень много карточек было, - сказал Шайков. - Не могу сказать, что мы растеряли преимущество после 3:0, после пропущенного нами гола была ни столько скоростная, сколько тактическая игра, без права на ошибку. Самый ключевой момент - большое количество карточек, удаления Земскова и Макарова. Испанцы использовали хитрости и симуляции, провоцировали Макарова, но скажу, что получали желтые карточки не только мы, но и испанцы".

"На все ключевые турниры швейцарцы всегда подходили в хорошей форме. Сборная Швейцарии находится в очень хорошем состоянии в физическом и тактическом плане, у них нет ни травм, ни потерь по дисквалификациям, поэтому команда будет в боевой готовности. Но у нас главному тренеру есть над чем подумать: как сбалансировать четверки, чтобы дать серьезный бой команде Швейцарии. В любом случае отсутствие Макарова, Земского и Папоротного может отрицательно сказаться на результате", - добавил Шайков.

Игрок сборной Швейцарии Деян Станкович забил девять мячей на турнире и возглавляет список бомбардиров турнира. "Сколько раз мы против Станковича играли, это высококлассный игрок, всегда много забивает, - отметил Шайков. - Он делает большой объем работы впереди, но неохотно идет назад, потому что там три игрока сборной делают черновую работу. Они так всю жизнь играют, у них это отлажено, но можно ожидать хорошей игры не только от Станковича, но и от других".

"Всегда чем тяжелее, тем нам было лучше. Если старались нас наказывать желтыми карточками, то это провоцировало нас на больший результат, доказать хотели все на поле. Я знаю, что ребята приложат завтра все силы, надеюсь, что будет благополучный исход", - заключил Шайков.