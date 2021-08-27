Матч сборной России по футболу против словаков не будет перенесен из Казани

ТАСС, 27 августа. Матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", как и планировалось. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

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Встреча состоится 8 октября, начало - 21:45 мск.

"Власти региона приняли решение перенести все мероприятия, включая матчи "Рубина", с "Ак Барс Арены" на Центральный стадион для подготовки поля. Данное решение согласовано с РПЛ. Технический подрядчик VAR подтвердил, что сможет обеспечить работу системы на Центральном стадионе. В это время на "Ак Барс Арене" будет улучшен состав грунта поля и функция прошивки газона, все агрономические мероприятия пройдут в сентябре", - говорится в сообщении.

"Правительство региона заверило нас, что поле на "Ак Барс Арене" к матчу сборной будет надлежащего качества. Мы благодарны руководству республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах", - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

В субботу Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата арены в Казани в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Алаев ранее сообщил, что Российский футбольный союз рассматривает варианты переноса матча.