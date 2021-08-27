Вратарь "Локомотива" Гилерме назвал ничью с "Динамо" неплохим результатом

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ничья с московским футбольным клубом "Динамо" является для "Локомотива" неплохим результатом, потому что команда играла на выезде. Такое мнение журналистам высказал голкипер железнодорожников Маринато Гилерме.

В пятницу "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Динамо" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Матч был тяжелым, здесь всегда очень сложно играть, - сказал Гилерме. - "Динамо" - быстрая команда с молодыми футболистами, которые тактически хорошо играют. Но считаю, что результат неплохой, мы играли на выезде. Я считаю, что эту первую часть чемпионата мы провели великолепно".

Ранее в пятницу прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, "Локомотив" встретится с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем". "Группа в Лиге Европы? Хорошая группа, мы несколько сезонов подряд выступали в Лиге чемпионов, а эта группа как раз того уровня. Что касается шансов на выход [из группы], то это зависит от многого, еще месяц до матчей, многое может произойти", - добавил голкипер.

Гилерме также заявил, что выступает за полную отмену лимита на легионеров. "Так будет больше конкуренции, уровень российских футболистов будет расти, но это мое мнение, - сказал Гилерме. - Сейчас у них недостаточно конкуренции, они понимают, что свое место на поле у них есть. Не только за то, что конкуренции будет больше, но и уровень мастерства будет расти. Когда приезжает какой-то иностранный футболист, для молодых игроков это должно быть учебой".