СМИ: AIBA не вернет себе олимпийский статус к Играм 2024 года в Париже

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международная федерация бокса (AIBA) не сможет вернуть статус олимпийской к Играм 2024 года в Париже, поскольку у Международного олимпийского комитета (МОК) есть сомнения по поводу руководства AIBA. Об этом сообщил в Twitter журналист портала Inside the Games Лиам Морган, ссылаясь на источники в МОК.

"Источники в МОК предположили, что AIBA не будет восстановлена в правах до Олимпиады в Париже, поскольку сохраняются сомнения по поводу руководства организации", - написал он.

12 декабря 2020 года AIBA возглавил россиянин Умар Кремлев. 27 августа он заявил, что не видит препятствий для возвращения олимпийского статуса для AIBA к 2024 году, так как федерация под его руководством провела все необходимые реформы с учетом мнений независимых экспертов, в том числе Ричарда Макларена, проводящего расследование деятельности предыдущего руководства организации.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.