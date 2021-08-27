Кремлев: Международная ассоциация бокса погасила все долги

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев сообщил о том, что организация погасила все долги. Об этом он рассказал журналистам.

В конце мая Кремлев сообщил ТАСС, что AIBA погасила долг организации в размере $10 млн.

"У AIBA нет долгов, мы их погасили за счет маркетинга. Наоборот, у нас работает маркетинговая программа по развитию бокса", - сказал он.

По словам Кремлева, олимпийские соревнования по боксу в Токио, которые из-за приостановления членства AIBA Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2019 году проводил сам МОК, прошли успешно.

"При этом я не могу давать им оценку, я могу оценивать работу только своей организации. Начали множество разнообразных проектов, все еще работаю для улучшения. Вы увидите, насколько следующий чемпионат мира будет лучше, чем предыдущий. Мы надеемся, что результат наших усилий будет виден всем", - отметил он.