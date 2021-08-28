Терюшков считает, что пауза на матчи сборных будет полезна для "Химок"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пауза на матчи сборных пойдет на пользу подмосковному футбольному клубу "Химки", так как у некоторых игроков есть микротравмы. Такое мнение ТАСС высказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В пятницу "Химки" дома сыграли вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 1:1 в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет со "Спартаком", встреча пройдет после перерыва на игры сборных.

"Первый тайм провалили, ну как провалили, соперник отдал нам мяч, играл на контратаках, одна из них получилась, - сказал Терюшков. - Мы, к сожалению, ничего не показали, четыре удара, ни одного в створ ворот, сложно побеждать, когда ты не попадаешь в ворота. Во втором тайме Игорь Геннадьевич Черевченко (главный тренер "Химок" - прим. ТАСС) полностью поменял рисунок игры, немного обновил состав. Мне кажется, что должны были выигрывать, но если брать по игре в обоих таймах, то ничья является справедливым итогом".

"Нам, наверное, будет полезна пауза на матчи сборных, у некоторых ребят есть микротравмы, проанализируем первые шесть туров. Думаю, что подойдем к "Спартаку" с настроем. Первый тайм мы проваливаем, во втором начинаем отыгрываться. Я считаю, что вернем позиции, которые были в том сезоне", - добавил Терюшков.

В текущем сезоне "Химки" набрали 6 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В прошлом сезоне команда финишировала на восьмой строчке.

Сборная России в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября - в Никосии с командой Кипра, 7 сентября - в Москве со сборной Мальты.