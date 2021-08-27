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Футбол в России

"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко
© Александр Щербак/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Химках.

В составе "Химок" отличился Денис Глушаков (54-я минута). У "Нижнего Новгорода" голом отметился Алексей Козлов (35). Защитник "Химок" Илья Камышев вышел на замену после перерыва и был удален с поля на 88-й минуте.

Козлов забил второй мяч за нижегородцев, он перешел в команду на правах свободного агента этим летом. Глушаков отличился за "Химки" второй раз в нынешнем сезоне.

Команды впервые встретились в рамках РПЛ, ранее команды играли в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, нижегородцы одержали четыре победы, один матч завершился вничью. В прошлом розыгрыше Бетсити - Кубка России "Химки" победили в серии пенальти.

"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, нижегородцы располагаются на восьмой позиции с восемью очками в активе. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет со "Спартаком", "Нижний Новгород" на выезде встретится с "Динамо", оба матча состоятся 11 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит642013-714
2Сочи64029-412
3Динамо54019-512
4Рубин53208-311
5Локомотив53209-511
6ЦСКА63038-69
7Ахмат63038-99
8Нижний Новгород62227-78
9Спартак62135-67
10Крылья Советов62136-77
11Химки61325-96
12Краснодар52039-86
13Ростов61237-125
14Уфа61237-95
15Арсенал61147-134
16Урал60242-92

 

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