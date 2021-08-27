"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Химках.
В составе "Химок" отличился Денис Глушаков (54-я минута). У "Нижнего Новгорода" голом отметился Алексей Козлов (35). Защитник "Химок" Илья Камышев вышел на замену после перерыва и был удален с поля на 88-й минуте.
Козлов забил второй мяч за нижегородцев, он перешел в команду на правах свободного агента этим летом. Глушаков отличился за "Химки" второй раз в нынешнем сезоне.
Команды впервые встретились в рамках РПЛ, ранее команды играли в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, нижегородцы одержали четыре победы, один матч завершился вничью. В прошлом розыгрыше Бетсити - Кубка России "Химки" победили в серии пенальти.
"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, нижегородцы располагаются на восьмой позиции с восемью очками в активе. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет со "Спартаком", "Нижний Новгород" на выезде встретится с "Динамо", оба матча состоятся 11 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|2
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|3
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-5
|12
|4
|Рубин
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|5
|Локомотив
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|8
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|9
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|10
|Крылья Советов
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|5-9
|6
|12
|Краснодар
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|13
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|14
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2