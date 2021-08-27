"Химки" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Подмосковный футбольный клуб "Химки" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Химках.

В составе "Химок" отличился Денис Глушаков (54-я минута). У "Нижнего Новгорода" голом отметился Алексей Козлов (35). Защитник "Химок" Илья Камышев вышел на замену после перерыва и был удален с поля на 88-й минуте.

Козлов забил второй мяч за нижегородцев, он перешел в команду на правах свободного агента этим летом. Глушаков отличился за "Химки" второй раз в нынешнем сезоне.

Команды впервые встретились в рамках РПЛ, ранее команды играли в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, нижегородцы одержали четыре победы, один матч завершился вничью. В прошлом розыгрыше Бетсити - Кубка России "Химки" победили в серии пенальти.

"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, нижегородцы располагаются на восьмой позиции с восемью очками в активе. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет со "Спартаком", "Нижний Новгород" на выезде встретится с "Динамо", оба матча состоятся 11 сентября.